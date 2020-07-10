На Сахалине нашли тело ушедшей из дома с зубной щёткой восьмилетней девочки

На Сахалине было обнаружено тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти, которая несколько дней назад ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

— В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления, — говорится в сообщении.

Как передаёт портал Sakhalin.info со ссылкой на региональное СУ СКР, по подозрению в причастности к смерти девочки была задержана семейная пара — мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения. Они уже дали первые признательные показания.