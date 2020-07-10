Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Сахалине нашли тело ушедшей из дома с зубной щёткой восьмилетней девочки

Подозреваемые в причастности к её гибели задержаны.

237

Фото © Соцсети

На Сахалине было обнаружено тело восьмилетней девочки с признаками насильственной смерти, которая несколько дней назад ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления, — говорится в сообщении.

Как передаёт портал Sakhalin.info со ссылкой на региональное СУ СКР, по подозрению в причастности к смерти девочки была задержана семейная пара — мужчина 1971 года рождения, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, и женщина 1988 года рождения. Они уже дали первые признательные показания.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор анестезиологу, который насиловал пациенток под наркозом.

Выбор редакции

Loading...