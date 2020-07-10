Пушков призвал не пускать в страну артистов, которые "поливают грязью" Россию

Зарубежным артистам, которые не стесняются зарабатывать в России и при этом поливают её грязью, следует запретить въезд в страну, как это было сделано с иностранными политиками, которые выступают с "враждебных позиций". Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью, — написал он в "Твиттере".

Пушков отметил, что именно в этом заключается его подлинная позиция, публикации в СМИ о том, что он якобы призывал к введению персональных санкций против отечественных артистов, которые эмигрировали за рубеж "и критикуют оттуда Россию", не имеют к нему отношения.

— Таких заявлений не делал. Предлагаю сайтам, разместившим непроверенную информацию, снять свои сообщения, — написал он.