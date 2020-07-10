На Украине рассказали об очередном "гвозде в невозврат" Крыма

Бывший народный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что закон о государственном языке стал ещё одним "гвоздём в невозврат" полуострова на Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Наш".
По его словам, власти страны подписали Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, после чего появляется закон, который противоречит этому документу. Мураев также отметил, что Украина нарушает все демократические нормы и ценности Европы, в которую стремится попасть.
— А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? То есть способствует ли это реинтеграции территорий? Способствует ли это возврату желания людей вернуться в такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) "патриоты". Ну, это же очевидно — это ещё один гвоздь в невозврат этих территорий, — подчеркнул экс-нардеп.
При этом, как рассказал Мураев, украинцы "так плохо живут" не из-за языкового вопроса, а из-за беды в экономике.
Напомним, в 2019 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни.
Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский заявил, что нужно провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".