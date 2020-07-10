На Украине рассказали об очередном "гвозде в невозврат" Крыма

Бывший народный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что закон о государственном языке стал ещё одним "гвоздём в невозврат" полуострова на Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Наш".

По его словам, власти страны подписали Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, после чего появляется закон, который противоречит этому документу. Мураев также отметил, что Украина нарушает все демократические нормы и ценности Европы, в которую стремится попасть.

— А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? То есть способствует ли это реинтеграции территорий? Способствует ли это возврату желания людей вернуться в такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) "патриоты". Ну, это же очевидно — это ещё один гвоздь в невозврат этих территорий, — подчеркнул экс-нардеп.

При этом, как рассказал Мураев, украинцы "так плохо живут" не из-за языкового вопроса, а из-за беды в экономике.

Напомним, в 2019 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни.