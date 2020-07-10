Канье Уэст начал свою президентскую кампанию и зарегистрировался избирателем

Хип-хоп-исполнитель из США Канье Уэст, как и обещал, начал свою президентскую кампанию. Однако первым шагом на этом пути стала его регистрация в качестве избирателя, о чём он рассказал своим подписчикам в "Твиттере".

— Я хочу показать всем, как легко зарегистрироваться, чтобы проголосовать, — сказал Уэст, обращаясь к клерку регистрационного офиса.

После этого музыкант перечисляет содержание анкеты для регистрации: имя, дата рождения, данные о водительских правах, пол, телефон, адрес, политическая принадлежность. И напоминает, что после заполнения всех полей также необходимо подписать присягу избирателя.

Затем на видео показан его диалог с работником офиса, в котором рэпер интересуется, почему многие осуждённые не могут принимать участие в голосовании. Клерк отвечает, что для этого сперва необходимо изменить законодательство в некоторых штатах.

Напомним, ранее Уэст в соцсетях сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на ближайших выборах. Его уже поддержал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Примечательно, что это как минимум второе подобное заявление от музыканта, до этого он собирался баллотироваться лишь в 2024 году.