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Канье Уэст начал свою президентскую кампанию и зарегистрировался избирателем

Первым делом он решил показать, что прийти и проголосовать — это очень просто.

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Фото © АР / ТАСС

Хип-хоп-исполнитель из США Канье Уэст, как и обещал, начал свою президентскую кампанию. Однако первым шагом на этом пути стала его регистрация в качестве избирателя, о чём он рассказал своим подписчикам в "Твиттере".

Я хочу показать всем, как легко зарегистрироваться, чтобы проголосовать, — сказал Уэст, обращаясь к клерку регистрационного офиса.

После этого музыкант перечисляет содержание анкеты для регистрации: имя, дата рождения, данные о водительских правах, пол, телефон, адрес, политическая принадлежность. И напоминает, что после заполнения всех полей также необходимо подписать присягу избирателя.

Затем на видео показан его диалог с работником офиса, в котором рэпер интересуется, почему многие осуждённые не могут принимать участие в голосовании. Клерк отвечает, что для этого сперва необходимо изменить законодательство в некоторых штатах.

Напомним, ранее Уэст в соцсетях сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на ближайших выборах. Его уже поддержал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Примечательно, что это как минимум второе подобное заявление от музыканта, до этого он собирался баллотироваться лишь в 2024 году.

Ранее Лайф сообщал, что в своей ещё не начавшейся президентской кампании Канье Уэст уже столкнулся с первыми проблемами.

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