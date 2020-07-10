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Чума XXI века: главные симптомы и разносчики бубонной чумы, которая уже поразила Китай и Монголию

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Бубонная чума — самая страшная болезнь в истории человечества. Впервые о ней стало известно ещё в Римской империи. Но затем чума успела выкосить Европу, свирепствовала в России и уничтожила миллионы жителей Азии. Общий счёт погибших от чумы в разные века превышает 200 миллионов человек.

И вот чума вернулась — в Монголии ею заразилось несколько человек. И болезнь уже двинулась в Китай. Там ввели третий уровень опасности — значит, жизнь людей под угрозой. В России эксперты, в том числе и бывший санитарный врач Геннадий Онищенко, заявляют, что бубонная чума России не страшна.

Но так же в начале года думали и про коронавирусную инфекцию. На всякий случай мы подготовили для вас подробную инфографику по бубонной чуме: краткая история, разносчики и симптомы, а также методы лечения.

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