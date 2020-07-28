Кому ездить хорошо. Сколько стоит бензин в России и Европе

Эксперты из РИА "Рейтинг" изучили цены на бензин АИ-95 в 32 странах Европы. Они опирались на данные продавцов нефтепродуктов, а также данные Еврокомиссии, регулирующих органов стран, не входящих в Евросоюз, и данные Центробанка России. Опираясь на полученные ценники, они составили рейтинг самых дружелюбных стран для водителей.

Ниже России следуют Греция и Польша, где водители могут позволить себе купить по 924 и 878 литров ежемесячно. А в самом низу хит-парада на 31-м и 32-м местах находятся Белоруссия и Украина. При этом водители Белоруссии могут покупать ежемесячно по 600 литров бензина, а топливо стоит там 51 рубль 90 копеек за литр. А вот жители Украины могут купить лишь 395 литров при том факте, что АИ-95 там ненамного дороже — 57 рублей и 60 копеек.