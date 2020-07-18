Сквозь запреты коронавируса. Какие страны открыли свои границы для российских туристов

Пандемия коронавируса медленно отступает из России, и страны постепенно открывают свои границы. Во многих государствах это ограничивается намерениями. Между тем стоит помнить, что запрет Росавиации на заграничные перелёты российских авиакомпаний действует до 1 августа, запрет на международные железнодорожные поездки действует до осени. Но уже есть список стран, куда перелёты восстановят раньше других.

Но уже есть государства, которые готовы принимать россиян хоть сегодня. Если вам не терпится отдохнуть, то добраться до них можно иностранными авиакомпаниями с парой пересадок.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, некоторые туристические страны также анонсировали скорое открытие границ.