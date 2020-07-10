Трамп заявил, что Канье Уэст поддержит его на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью Fox News выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст поддержит его и республиканцев на предстоящих президентских выборах.

— Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас. Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим, — отметил Трамп.

Говоря о намерении Уэста баллотироваться в президенты страны, Трамп подчеркнул, что Уэст уже пропустил все необходимые для регистрации сроки и теперь будет вынужден всячески решать эту проблему.