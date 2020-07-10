Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" возобновит работу 18 июля

Первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" на берегу Москвы-реки возобновит работу 18 июля после вынужденного закрытия из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— На территории будут действовать максимальные меры защиты гостей, — отметили в пресс-службе парка.

В частности, на большей части аттракционов будет в два раза сокращено количество посадочных мест. Те же ограничения коснутся кафе и ресторанов, расположенных в парке. Помимо этого на шоу-программах будут введены безопасные схемы рассадки гостей.

Отмечается, что в рамках подготовки к открытию специалистами была произведена полная дезинфекция, а также оценка всего крытого пространства, площадь которого составляет 300 тысяч квадратных метров, чтобы исключить возможные риски распространения коронавируса. У входов в здание и внутри установлено 200 дезинфекторов и дозаторов с антисептиком.

Для безопасности посетителей в парке также появилась удобная разметка, подсказывающая, где лучше остановиться для соблюдения санитарной дистанции. Персоналу ежедневно будут выдаваться маски и перчатки. Часть аттракционов, где возникают сложности с дистанцированием, останется закрытой, как и детская площадка.