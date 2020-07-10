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Власти Сеула обнародовали предсмертную записку мэра города

Градоначальник завещал кремировать своё тело.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Власти Сеула показали предсмертную записку мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, найденного мёртвым в городском парке Пугаксан. В послании мужчина извинился перед всеми и поблагодарил людей, которые окружали его, передаёт Yonhap.

Чиновник написал, что своим близким причинил лишь боль, отдельно попросив прощения у семьи. Пак Вон Сун завещал кремировать своё тело, а прах развеять на могиле родителей.

Напомним, об исчезновении мэра Сеула 9 июля сообщила его дочь. Чиновника искала полиция, для поиска были использованы беспилотники и собаки. После ухода Пак Вон Суна из дома его телефон оказался выключенным.

СМИ выяснили, что ранее секретарь обвинила главу южнокорейской столицы в сексуальных домогательствах. Девушка представила переписку в качестве доказательства и заявила, что жертв может быть больше.

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