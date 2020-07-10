Власти Сеула обнародовали предсмертную записку мэра города

Власти Сеула показали предсмертную записку мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, найденного мёртвым в городском парке Пугаксан. В послании мужчина извинился перед всеми и поблагодарил людей, которые окружали его, передаёт Yonhap.
Чиновник написал, что своим близким причинил лишь боль, отдельно попросив прощения у семьи. Пак Вон Сун завещал кремировать своё тело, а прах развеять на могиле родителей.
Here is the hand-written note found on the Seoul mayor's desk at his residence.— Victoria Kim (@vicjkim) July 10, 2020
"I apologize to everyone.
I thank everyone who was with me in my life,
and will always be sorry for my family to whom I have only caused pain.
Scatter my ashes at my parents' grave.
Goodbye all." pic.twitter.com/1Emgb9FSH3
Напомним, об исчезновении мэра Сеула 9 июля сообщила его дочь. Чиновника искала полиция, для поиска были использованы беспилотники и собаки. После ухода Пак Вон Суна из дома его телефон оказался выключенным.
СМИ выяснили, что ранее секретарь обвинила главу южнокорейской столицы в сексуальных домогательствах. Девушка представила переписку в качестве доказательства и заявила, что жертв может быть больше.