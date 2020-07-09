Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула

По предварительным данным, причиной смерти мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна является самоубийство. Об этом заявил официальный представитель полиции.

Он также добавил, что точную причину гибели градоначальника Сеула предстоит установить в ходе вскрытия тела Пак Вон Суна.

Напомним, об исчезновении мэра Сеула сегодня сообщила его дочь. Чиновника искали полиция, беспилотники и собаки. Известно, что перед уходом из дома Пак Вон Сун оставил записку, похожую на завещание, а его телефон после этого оказался выключен.

СМИ выяснили, что накануне секретарь обвинила главу южнокорейской столицы в сексуальных домогательствах. Девушка представила переписку в качестве доказательства и заявила, что жертв может быть больше.