Трамп рассказал о "промытых мозгах" Байдена

Основной соперник Дональда Трампа на грядущих выборах президента США Джо Байден является марионеткой, которой "промыли мозги". Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

— Левые радикалы [в демократической партии], давайте взглянем правде в глаза, они обработали Джо. Он не имеет никакого представления о том, что они делают и что планируют натворить. Я думаю, что они промыли ему мозги, — сказал Трамп.

По словам главы Соединённых Штатов, Байден оказался под влиянием политиков наподобие Берни Сандерса, который отказался от участия в предвыборной гонке демократов. При этом бывший вице-президент "не отдаёт отчёта" не только в своих действиях, но и в том, что вообще происходит на самом деле.

Трамп также в очередной раз напомнил, что в случае победы Байдена на выборах главы государства фондовый рынок ожидает крах, а финансирование полиции в США будет значительно сокращено или она вовсе будет ликвидирована как таковая.