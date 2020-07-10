ВОЗ: Контактировавших с больными CoViD-19 надо обнаружить в течение 48–72 часов

Контактировавших с больными коронавирусом людей необходимо находить в течение 48–72 часов, так как в этот период вирус не выделяется, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что результат теста на CoViD-19 на ранней стадии может быть отрицательным, но человек всё равно заражён. Нужно изолировать таких людей, чтобы свести к минимуму вероятность распространения коварного вируса.

— Есть один момент: обнаружить людей, которые были в контакте с инфицированным, нужно в течение 48–72 часов, потому что это время, когда ещё не начался процесс выделения вируса. Возможно, у них даже тест будет отрицательный, но они заражены, — приводит её слова РИА "Новости".

Эксперт считает, что если в России вовремя будут идентифицировать больных и находить контактировавших с ними, то удастся избежать второй волны CoViD-19.