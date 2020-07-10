Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Врачи из Китая считают, что высокий уровень сахара увеличивает шансы умереть от коронавируса

По мнению учёных, при госпитализации пациентов им необходимо делать тест, чтобы выявить точное количество глюкозы в крови.

48

Фото © Pixabay

Китайские специалисты обнаружили, что повышенный уровень сахара в крови человека в несколько раз увеличивает вероятность летального исхода от тяжёлых форм коронавируса.

Как говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Diabetologia, это может произойти даже с теми людьми, которые до выявления данной инфекции не страдали от диабета или ожирения.

Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с CoViD-19, – отметили врачи.

Медики рекомендуют проводить тесты на уровень сахара в крови всем пациентам, которые попадают в больницы с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что после начала пандемии исследователи выяснили, что возбудитель болезни SARS-CoV-2 значительно чаще поражает курильщиков, а также людей, у которых диабет, ожирение, хронические болезни сердца. Среди прочего, по данным медиков, кардиологические проблемы повышали вероятность гибели пациентов от коронавируса более чем в четыре раза, а ожирение и диабет — от трёх до пяти раз.

В новой работе китайские специалисты обнаружили, что высокий уровень глюкозы в крови инфицированного также может увеличить шансы умереть от CoViD-19. Сообщается, что врачи изучили истории болезни более 600 пациентов, которые попали в больницы города Ухань с 24 января по 10 февраля. Более ста из них скончались от инфекции, поэтому исследователи решили провести анализ факторов и особенностей работы их организма, которые стали причиной летального исхода. Выяснилось, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови — около семи миллимолей на литр — умирали от осложнений при коронавирусе примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты. Со средним количеством сахара люди умирали на 71% чаще, чем остальные инфицированные. Причём эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжёлых форм протекания болезни и различных осложнений.

В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее не обнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней, — заметили эксперты.

Учёные пока точно не знают, как именно высокий уровень сахара в крови повышает вероятность смерти от коронавируса, однако они предполагают, что избыток глюкозы в крови может способствовать формированию тромбов и воспалений, а также ухудшать работу кровеносных сосудов.

Выбор редакции

Loading...