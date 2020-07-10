Врачи из Китая считают, что высокий уровень сахара увеличивает шансы умереть от коронавируса

Китайские специалисты обнаружили, что повышенный уровень сахара в крови человека в несколько раз увеличивает вероятность летального исхода от тяжёлых форм коронавируса.

Как говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Diabetologia, это может произойти даже с теми людьми, которые до выявления данной инфекции не страдали от диабета или ожирения.

— Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с CoViD-19, – отметили врачи.

Медики рекомендуют проводить тесты на уровень сахара в крови всем пациентам, которые попадают в больницы с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что после начала пандемии исследователи выяснили, что возбудитель болезни SARS-CoV-2 значительно чаще поражает курильщиков, а также людей, у которых диабет, ожирение, хронические болезни сердца. Среди прочего, по данным медиков, кардиологические проблемы повышали вероятность гибели пациентов от коронавируса более чем в четыре раза, а ожирение и диабет — от трёх до пяти раз.

В новой работе китайские специалисты обнаружили, что высокий уровень глюкозы в крови инфицированного также может увеличить шансы умереть от CoViD-19. Сообщается, что врачи изучили истории болезни более 600 пациентов, которые попали в больницы города Ухань с 24 января по 10 февраля. Более ста из них скончались от инфекции, поэтому исследователи решили провести анализ факторов и особенностей работы их организма, которые стали причиной летального исхода. Выяснилось, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови — около семи миллимолей на литр — умирали от осложнений при коронавирусе примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты. Со средним количеством сахара люди умирали на 71% чаще, чем остальные инфицированные. Причём эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжёлых форм протекания болезни и различных осложнений.

— В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее не обнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней, — заметили эксперты.