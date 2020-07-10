Голикова рассказала, как проходит разработка вакцины от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что разработка вакцины от CoViD-19 пока идёт в графике, который утверждён кабмином.
— Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от новой коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведётся большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором, — отметила Голикова.
Напомним, ранее Татьяна Голикова призвала россиян активно прививаться от сезонных инфекций, в том числе от гриппа. Вице-премьер также отметила, что граждане должны придерживаться мер социального дистанцирования и масочного режима.