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Голикова рассказала, как проходит разработка вакцины от коронавируса

Препарат стараются подготовить к новому эпидсезону.

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Фото © Pixabay

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что разработка вакцины от CoViD-19 пока идёт в графике, который утверждён кабмином.

Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от новой коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведётся большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором, — отметила Голикова.

Напомним, ранее Татьяна Голикова призвала россиян активно прививаться от сезонных инфекций, в том числе от гриппа. Вице-премьер также отметила, что граждане должны придерживаться мер социального дистанцирования и масочного режима.

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