Голикова назвала три критерия, по которым Россия будет возобновлять международное авиасообщение

Последние две недели Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России обсуждает вопрос о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами. Об этом заявила председатель штаба Татьяна Голикова.

Голикова назвала подготовленные эпидемиологами критерии возобновления полётов. Авиасообщение может быть восстановлено с теми странами, где в течение двух недель на 100 тысяч жителей в среднем приходится не более 40 заражений CoViD-19. При этом среднесуточный прирост за 14 дней не должен превышать 1%, а коэффициент распространения инфекции должен быть ниже единицы.