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Голикова назвала три критерия, по которым Россия будет возобновлять международное авиасообщение

Дискуссии о восстановлении рейсов в зарубежные страны стали возможны благодаря длительному снижению заболеваемости коронавирусом в РФ.

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Фото © Pixabay

Последние две недели Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России обсуждает вопрос о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами. Об этом заявила председатель штаба Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, дискуссии о восстановлении международного авиасообщения стали возможны благодаря длительному снижению заболеваемости коронавирусом в РФ.

Голикова назвала подготовленные эпидемиологами критерии возобновления полётов. Авиасообщение может быть восстановлено с теми странами, где в течение двух недель на 100 тысяч жителей в среднем приходится не более 40 заражений CoViD-19. При этом среднесуточный прирост за 14 дней не должен превышать 1%, а коэффициент распространения инфекции должен быть ниже единицы.

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