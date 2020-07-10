Иммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% москвичей, прошедших тестирование

Результаты тестирования с 19 июня по 2 июля показали, что у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, в исследовании приняли участие 98 000 человек. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперштаб по столице.

— Анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования — с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям — с 2,4 до 1,2%, — рассказала Ракова.

Она также отметила, что увеличение доли граждан, у которых выработались антитела к коронавирусу, регистрируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов. Ракова напомнила, что любой житель столицы имеет возможность записаться в один из пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к CoViD-19.