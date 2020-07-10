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В тундре на Ямале выявили первый случай коронавируса

За прошедшие сутки в России заболевание подтвердилось у 6635 человек.

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Фото © Pixabay

Замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова заявила, что коронавирус добрался до региона тундры. Об этом сообщает НСН.

Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у них позже был подтверждён коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным, — сказала Бучкова.

По её словам, все, с кем контактировал в тундре заболевший, установлены. Коронавирус подтвердился только у одного из них.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили ещё 6635 случаев коронавируса. В пятёрке по выявляемости Москва, Петербург, Свердловская область, ХМАО и Алтайский край. За весь период эпидемии в РФ полностью выздоровело 489 068 пациентов, летальных случаев — 11 017.

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