В тундре на Ямале выявили первый случай коронавируса

Замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова заявила, что коронавирус добрался до региона тундры. Об этом сообщает НСН.
— Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у них позже был подтверждён коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным, — сказала Бучкова.
По её словам, все, с кем контактировал в тундре заболевший, установлены. Коронавирус подтвердился только у одного из них.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили ещё 6635 случаев коронавируса. В пятёрке по выявляемости Москва, Петербург, Свердловская область, ХМАО и Алтайский край. За весь период эпидемии в РФ полностью выздоровело 489 068 пациентов, летальных случаев — 11 017.