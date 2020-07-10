В тундре на Ямале выявили первый случай коронавируса

Замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова заявила, что коронавирус добрался до региона тундры. Об этом сообщает НСН.

— Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у них позже был подтверждён коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным, — сказала Бучкова.

По её словам, все, с кем контактировал в тундре заболевший, установлены. Коронавирус подтвердился только у одного из них.