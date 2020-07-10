Врачи психбольницы в Петербурге пожаловались, что их закрыли на обсервацию с пациентами. Но все уже вернулись домой

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Медики психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге оказались на месяц заперты со своими пациентами из-за того, что в учреждении организовали обсерватор. Врио главврача Андрей Лесков сообщил, что обсервация уже закончилась.

— Более 220 сотрудников с честью справились с этим испытанием... Нами получено предписание Роспотребнадзора о снятии ограничений. Сотрудники отпущены домой, кроме дежурных смен, — сказал он.

Ограничения в стационаре сняли с 8 июля. Всем работникам пообещали выплаты за работу с коронавирусными больными.

Как сообщали Лайфу источники в больнице, медики не покидали здания и жаловались на неудобства. Одна из сотрудниц рассказала, что всё это время домой не отпускали даже тех, у кого тест на CoViD-19 был отрицательный. При этом, по её словам, руководство делало всё, чтобы люди могли поскорее вернуться к своим семьям.

Обсерватор в учреждении был организован с 16 июня по требованию Роспотребнадзора. С этого же дня больница перестала принимать новых пациентов.