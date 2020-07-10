Ни тренировок, ни диет. Учительница физкультуры рассказала о простом способе похудения

Преподаватель физкультуры из Австралии назвала простой, но неочевидный способ похудения. 43-летняя Белинда Нортон считает, что секрет её стройной фигуры кроется в правильной организации хранения продуктов в кухонных шкафах, пишет Daily Mail.
По словам учительницы, порядок на кухне помог ей изменить пищевые привычки и улучшить здоровье.
— Мы заглядываем в буфетные шкафы до 50 раз в день. Эти действия влияют на наши глаза и желудок так же, как это делает реклама, — пояснила Белинда.
Она посоветовала ставить на видные места такие продукты, как орехи, семена чиа и специи. На уровне глаз должна храниться органическая пища. На нижние полки Нортон предложила убрать то, что используется реже: макаронные изделия, зёрна, бобовые.
— Когда вы заполняете полки такими продуктами, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор, — отметила Белинда.
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