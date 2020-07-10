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Ни тренировок, ни диет. Учительница физкультуры рассказала о простом способе похудения

По словам специалиста, органическую пищу нужно хранить на уровне глаз — так легче сделать правильный выбор при поиске еды.

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Фото © Instagram / belinda.n.x

Преподаватель физкультуры из Австралии назвала простой, но неочевидный способ похудения. 43-летняя Белинда Нортон считает, что секрет её стройной фигуры кроется в правильной организации хранения продуктов в кухонных шкафах, пишет Daily Mail.

По словам учительницы, порядок на кухне помог ей изменить пищевые привычки и улучшить здоровье.

Мы заглядываем в буфетные шкафы до 50 раз в день. Эти действия влияют на наши глаза и желудок так же, как это делает реклама, — пояснила Белинда.

Она посоветовала ставить на видные места такие продукты, как орехи, семена чиа и специи. На уровне глаз должна храниться органическая пища. На нижние полки Нортон предложила убрать то, что используется реже: макаронные изделия, зёрна, бобовые.

Когда вы заполняете полки такими продуктами, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор, — отметила Белинда.

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