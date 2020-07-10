Временный президент Боливии сообщила, что заболела коронавирусом

У временного президента Боливии Жанин Аньес подтвердился коронавирус. Об этом сама глава страны сообщила в своём твиттере.

— У меня положительный результат на CoViD-19, я в порядке, я буду работать, находясь в изоляции. Давайте вместе идти вперёд, — написала в соцсети Аньес.

В добавленном видеообращении она отметила, что чувствует себя хорошо и на изоляции будет находиться ближайшие две недели.