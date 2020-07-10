Временный президент Боливии сообщила, что заболела коронавирусом

У временного президента Боливии Жанин Аньес подтвердился коронавирус. Об этом сама глава страны сообщила в своём твиттере.
— У меня положительный результат на CoViD-19, я в порядке, я буду работать, находясь в изоляции. Давайте вместе идти вперёд, — написала в соцсети Аньес.
В добавленном видеообращении она отметила, что чувствует себя хорошо и на изоляции будет находиться ближайшие две недели.
Напомним, число случаев коронавируса в мире уже превысило 12 миллионов. Большинство случаев заболевания данной инфекцией зарегистрировано в США (3 051 427), Бразилии (1 713 160) и Индии (742 417). За весь период эпидемии на планете более 548 000 летальных случаев.