Диетолог рассказал, сколько вина можно пить с пользой для здоровья

Диетолог Андрей Воронин рассказал, что качественное вино при умеренном употреблении может приносить пользу организму. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, один бокал виноградного напитка перед обедом или ужином способствует выделению первичного желудочного сока, что благоприятно влияет на переваривание пищи. Воронин рекомендует употреблять 1–2 бокала не чаще двух раз в неделю. Вино насытит организм витаминами С, Е, К, магнием, клетчаткой, железом и другими полезными веществами.

Издание со ссылкой на данные Росстата отмечает, что виноградное столовое вино в РФ за три года подорожало на 11%. Средняя стоимость напитка в июне 2020 года — 433 рубля.