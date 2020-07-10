Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В iPhone перестали работать приложения, включая "Яндекс.Навигатор"

Программы не запускаются или работают нестабильно. Возможно, во всём виноват Facebook.

510
Post cover

Фото © PxHere

Пользователи iOS столкнулись со сбоем в работе приложений. Среди них Tinder, Spotify, Viber, "Яндекс.Навигатор" и другие.

Возможно, проблема связана с Facebook SDK, который встраивается во многие крупные приложения для аналитики и продвижения таргетированной рекламы. Facebook не подтвердила домысел, но уже сказала, что рассматривает жалобы и разбирается в ситуации.

Ранее Apple выпустила публичные бета-версии операционных систем iOS 14 и iPadOS 14. Любой желающий может скачать тестовую версию обновлённой операционной системы.

Выбор редакции

Loading...