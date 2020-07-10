В iPhone перестали работать приложения, включая "Яндекс.Навигатор"

Пользователи iOS столкнулись со сбоем в работе приложений. Среди них Tinder, Spotify, Viber, "Яндекс.Навигатор" и другие.

Возможно, проблема связана с Facebook SDK, который встраивается во многие крупные приложения для аналитики и продвижения таргетированной рекламы. Facebook не подтвердила домысел, но уже сказала, что рассматривает жалобы и разбирается в ситуации.