Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?

По скорости и удобству с этим транспортом может сравниться только мотоцикл или собственная машина.

Значительно дешевле

Электросамокаты начального уровня — отличный способ сэкономить на бензине для личного автомобиля или каршеринге. Если не брать во внимание саму покупку электросамоката, то его зарядка (не имеет значения, по какому тарифу) будет обходиться существенно дешевле, чем расходы на бензиновый транспорт. В крупных городах, например в Москве или Санкт-Петербурге, утренний и вечерний трафик устроены таким образом, что в большинстве случаев двигатель автомобиля постоянно потребляет топливо и об уменьшении расхода говорить не приходится.

Если изучить ситуацию с расходом топлива и деньгами, которые автолюбители тратят на поездки до работы, то лучше рассуждать с позиции цифр. Поездка на работу при среднем расстоянии в 15–20 километров до офиса обойдётся автолюбителю примерно в 250–300 рублей и три-четыре литра бензина в зависимости от объёма двигателя и расхода. Цифры потребления топлива в городе закладываются, не только исходя из потребностей двигателя в горючем, но и из включённых потребителей: климатической системы, освещения, музыки, поэтому в ряде случаев потребление топлива и, как следствие, расходы на его покупку могут отличаться.

Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине. Если установить среднюю цифру расходов на бензин на отметке в 400 рублей в день, то всего за год с помощью электросамоката можно сохранить почти 100 тыс. рублей, и это только в том случае, когда речь идёт о поездках в офис и обратно, не считая визитов в супермаркеты, кино, загородный отдых, дачу и прочие радости жизни для городского человека. Дополнительно к регулярной зарядке самоката может понадобиться проездной на метро или транспортная карта на несколько видов транспорта, но и в этом случае можно говорить о серьёзной экономии.

Начальный уровень

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Цены на электросамокаты начинаются с отметки в восемь-девять тысяч рублей. За эти деньги любой желающий может получить транспорт с запасом хода в восемь-десять километров и максимальной скоростью в десять километров в час. Несмотря на скромные характеристики и низкую цену, такой транспорт позволит совершать лёгкие прогулки в городских парках по схеме: из дома — в парк — поездка по парку — обратно домой. Ёмкости батарей в 2000 mAh для таких задач вполне хватит даже с запасом.

Офисные потребности передвигаться из одного конца города в другой такой электросамокат может удовлетворить только в центральных регионах — Москве или Санкт-Петербурге, городах с развитым подземным и наземным транспортом. В регионах добираться от дома до работы получится только в том случае, если место работы находится в радиусе четырёх-пяти километров. Этот транспорт подойдёт тем, кто устал от многочасовых пробок в Москве или хочет научить ребёнка самостоятельно передвигаться из дома до школы и обратно — расходы небольшие, а мобильность повышается в разы.

Можно и за город

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С отметки в десять-двенадцать тысяч рублей начинаются цены на электрические самокаты с запасом хода до 15 километров. Главное отличие от бюджетных моделей у таких электросамокатов — батарея повышенной ёмкости. Как правило, модели этого ценового сегмента комплектуются аккумуляторами 4000–6000 mAh, что вполне подходит не только для поездок до метро и офиса, но и для быстрых и комфортных прогулок. Владелец интернет-магазина по продаже электросамокатов Денис Петровский отметил, что такие самокаты универсальны и подходят для большинства задач в условиях города.

Часто к ним докупают более крупные колёса, подставки для смартфонов, сумки и небольшие кресла. Аксессуаров достаточно много. С их помощью можно совершать выезды из одного конца города в другой или на природу. Если штатного оснащения не хватает, можно докупить батарею повышенной ёмкости, и тогда запас хода с 13–15 километров возрастёт до 20–25 километров. Стоимость такого апгрейда — в пределах 20–30 тыс. рублей Денис Петровский Владелец интернет-магазина по продаже электросамокатов

За 20 с небольшим тысяч рублей можно купить более серьёзную технику. За эти деньги доступны электросамокаты с запасом хода до 30–35 километров и аккумулятором на 7500 mAh. Едет такая техника существенно быстрее — в отличие от самокатов начального и среднего уровня, самокаты с батареей повышенной ёмкости и приводом только на одно заднее колесо могут разогнать владельца до скорости в 30–40 километров в час, что примерно сопоставимо со средней скоростью движения по утренней Москве в пределах ТТК.

Раздражитель для всех

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С 50–60 тысяч рублей начинаются ценники на более серьёзную, агрессивную электрическую технику, на которую до сих пор большая часть владельцев не получает права. Большая часть таких электросамокатов комплектуется мощной батарейкой в 20–25 AH и двумя электромоторами мощностью больше киловатта — по одному на каждое колесо. В результате "полноприводный" самокат может разгоняться до 60 километров в час за десять-одиннадцать секунд, а запас хода при этом может достигать 50–70 километров.

Директор интернет-магазина по продаже электрического транспорта Кира Лопахина отмечает, что такие модели пользуются спросом у тех, кто изначально хотел покупать мотоцикл, но затем передумал и решил начать с чего-то попроще.

Это уже серьёзная техника, справиться с которой новичку будет сложно. От моделей начального уровня её отличает более резкий разгон, более чувствительный отклик на органы управления. Удовольствия от езды существенно больше, но и риск возрастает, поэтому к такому транспорту мы обычно рекомендуем докупать средства защиты и делать это сразу. Пораниться можно уже при первом выезде Кира Лопахина Директор интернет-магазина по продаже электрического транспорта

Справедливости ради, стоит сказать, что владельцы именно такого электрического транспорта часто попадают на видео, когда движутся в обычном потоке машин на оживлённом шоссе. Часто на них нет ничего из защитной экипировки.

Пушечное ядро

Шутки про то, что владельцы электросамокатов — это "байкеры, которым не хватило денег", наверное, придумали сами байкеры, не считающие электрических двухколёсных братьев равными. Но при изучении топ-сегмента на рынке электросамокатов закрадывается подозрение, что байкеры немного завидуют тем, кто двигается по городу со скоростью потока и не платит ни за штрафы, ни за бензин. Правда, стоимость топовых электросамокатов начинается с 250–300 тыс. рублей — за эти деньги можно купить не только хороший спортивный мотоцикл, но и приличный бюджетный автомобиль для езды по городу.

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Такая техника рассчитана на опытных пользователей, для которых расстояние — это всего лишь цифра. У "спортивных" самокатов всё по высшему разряду: максимальная скорость — до 100 километров в час, запас хода — от 100 до 200 километров, максимальная нагрузка — до 170 килограммов. 13–14-дюймовые внедорожные или шоссейные колёса у такого транспорта весят примерно столько же, сколько колёса на малолитражные автомобили. Директор компании по импорту и продаже элитных самокатов с электропитанием Владислав Замятин пояснил, что такой транспорт становится всё популярнее у состоятельных жителей крупных городов.

Всё меньше людей заинтересовано в покупке мотоцикла на обычном топливе. Разумеется, на нём можно уехать на расстояние и в 500, и даже в тысячу километров от города, но это разные виды активного отдыха. Городской самокат с запасом хода в 200–250 километров комплектуется хорошей оптикой, хорошей батареей, комфортным креслом, даже с аудиосистемой есть и вторым креслом. На нём можно ездить там, где на мотоцикле запрещено в принципе, и это существенно расширяет географию отдыха, делает его более весёлым, интересным и безопасным одновременно Владислав Замятин Директор компании по импорту и продаже элитных электросамокатов

По словам Замятина, другой популярный транспорт у жителей крупных городов — электрические мини-байки, производство которых в развитых странах переживает настоящий бум. Сам по себе электро-мини-байк — это гибрид электрического самоката и классического мотоцикла, от которого создатели оставляют только внешний вид и несколько пластиковых панелей. Съёмный Li-on-аккумулятор на 60 вольт и 20 Ач позволяет проезжать на таком транспорте до 70 километров. Максимальная скорость ограничивается электронно на отметке в 90 километров в час.

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Время зарядки аккумулятора на мощные электробайки составляет до четырёх часов, а батарея, по словам продавцов, спокойно выдерживает 10 000 циклов полной зарядки, что сопоставимо с несколькими годами жизни, если ездить на устройстве вплоть до того момента, пока на асфальте не появится первый снег.