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Собянин: Никакой второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не будет

По его словам, у жителей столицы выработался коллективный иммунитет.

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Второй волны заболеваемости коронавирусом в Москве в ближайшее время не ожидается, считает мэр столицы Сергей Собянин.

— Уже на основании опыта и разговоров со многими врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается, — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Собянин добавил, что Москва уверенно движется в сторону выхода из пандемии, хотя ряд угроз остаётся. При этом уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет и дальше снимать введённые из-за пандемии ограничения.

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