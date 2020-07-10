Собянин: Никакой второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не будет

Второй волны заболеваемости коронавирусом в Москве в ближайшее время не ожидается, считает мэр столицы Сергей Собянин.

— Уже на основании опыта и разговоров со многими врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы всё-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается, — отметил он в эфире телеканала "Россия-24".