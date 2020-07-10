Россия начнёт снимать ограничения на международные полёты после 15 июля

С 15 июля российские власти начинают переговоры с другими странами по открытию международного авиасообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она назвала критерии возобновления международных полётов. Авиасообщение может быть восстановлено с теми странами, где в течение двух недель на 100 тысяч жителей в среднем приходится не более 40 заражений CoVID-19. При этом среднесуточный прирост за 14 дней не должен превышать 1%.
При этом и иностранцы, прибывающие в РФ, и россияне, возвращающиеся на родину, должны будут соблюсти ряд условий:
- иностранцам разрешат не проходить карантин по прибытии, вместо этого они должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус;
- возвращающиеся россияне смогут сдать тест на коронавирус по прибытии в страну.
— [Обсуждение возобновления полётов] стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции, — сказала Голикова на брифинге.
Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе.