Россия начнёт снимать ограничения на международные полёты после 15 июля

С 15 июля российские власти начинают переговоры с другими странами по открытию международного авиасообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она назвала критерии возобновления международных полётов. Авиасообщение может быть восстановлено с теми странами, где в течение двух недель на 100 тысяч жителей в среднем приходится не более 40 заражений CoVID-19. При этом среднесуточный прирост за 14 дней не должен превышать 1%.

При этом и иностранцы, прибывающие в РФ, и россияне, возвращающиеся на родину, должны будут соблюсти ряд условий: иностранцам разрешат не проходить карантин по прибытии, вместо этого они должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус;

возвращающиеся россияне смогут сдать тест на коронавирус по прибытии в страну.

— [Обсуждение возобновления полётов] стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции, — сказала Голикова на брифинге.