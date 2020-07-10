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Осколки стекла и перевёрнутая мебель. Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана ВОВ

Правоохранители предполагают, что перед расправой Ивана Несмеянова пытали, чтобы узнать, где он хранит деньги.

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Видео © МВД России

Во дворе — осколки стекла, в доме — перевёрнутые мебель и вещи. Такую картину увидели башкирские оперативники, прибывшие на место убийства столетнего ветерана Великой Отечественной войны.

По данным источника Лайфа, перед расправой злоумышленники связали и пытали Ивана Несмеянова. По версии правоохранителей, так преступники пытались выяснить, где пенсионер хранит деньги. У ветерана похитили миллион рублей — накопления с пенсии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряжённое с разбоем". Причастные к расправе над Несмеяновым устанавливаются.

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