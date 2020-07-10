"Вы будете очень удивлены". Бузова вышла на связь после ночного "похищения"

Видео © Instagram / davabuziki_m, buzova86

Певица Ольга Бузова вышла на связь и успокоила своих поклонников, которые были шокированы новостью о похищении звезды. Ранее в Сети появилось видео, как неизвестные надевают на голову певицы чёрный мешок и засовывают её в багажник автомобиля.

На кадрах видно, что певица прогуливается в компании знакомого по вечерней Москве, как внезапно возле неё остановилась чёрная машина, из которой выбежали несколько неизвестных и схватили звезду. Запись обрывается на криках артистки. Сначала фанаты подумали, что это было снято специально для клипа или ролика в TikTok, но певица не выходила на связь более 12 часов, и поклонники забили тревогу.

При этом возлюбленный Бузовой Давид Манукян никак не комментировал произошедшее и продолжал вести активную жизнь в соцсетях. Некоторые фанаты звезды предположили, что именно Давид подстроил похищение, чтобы сделать Ольге предложение по кавказским обычаям. Это предположение также осталось без комментариев.

Позже Бузова всё-таки вышла на связь, опубликовав в Instagram несколько сторис, в которых она рассказывает о произошедшем. По словам певицы, её телефон оборвали частыми звонками, а переживать начали не только поклонники, но и родные и близкие люди.

— Я только пришла в себя после сложного рабочего дня и ночи... Я очень устала, был стресс, который я перенесла сегодня ночью. Но самое главное, что вы должны знать, что со мной всё хорошо. Что происходило, я пока не могу сказать, я просто к этому не готова. Я сообщу вам об этом в понедельник. Но я уверяю вас, что вы все будете очень удивлены, — сказала певица.