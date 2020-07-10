Депутат отреагировал на появление списка ста баров, которые могут закрыться в Петербурге

Список из сотни петербургских баров, которым якобы грозит закрытие из-за нового закона о запрете рюмочных и "наливаек" в жилых домах, далёк от объективности. Об этом заявил представитель Комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.
— Уже сейчас, когда мы связались с 80% управляющих указанных точек, могу заявить: 75% баров, кафе и ресторанов продолжат работать. В большинстве заведений площадь зала обслуживания и так превышает 50 квадратов, — цитирует депутата газета "Петербургский дневник".
По словам Четырбока, оставшиеся заведения могут и готовы изменить схему помещения, увеличив площадь зала обслуживания. По словам парламентария, ряд владельцев не знают, как правильно рассчитать её, не включают в площадь барную зону.
Напомним, 8 июля Заксобрание Петербурга приняло решение о внесении изменений в статью закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе. Депутаты запретили продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров. Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.