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Депутат отреагировал на появление списка ста баров, которые могут закрыться в Петербурге

В большинстве этих заведений площадь зала обслуживания превышает 50 квадратных метров.

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Фото © Pixabay

Список из сотни петербургских баров, которым якобы грозит закрытие из-за нового закона о запрете рюмочных и "наливаек" в жилых домах, далёк от объективности. Об этом заявил представитель Комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.

Уже сейчас, когда мы связались с 80% управляющих указанных точек, могу заявить: 75% баров, кафе и ресторанов продолжат работать. В большинстве заведений площадь зала обслуживания и так превышает 50 квадратов, — цитирует депутата газета "Петербургский дневник".

По словам Четырбока, оставшиеся заведения могут и готовы изменить схему помещения, увеличив площадь зала обслуживания. По словам парламентария, ряд владельцев не знают, как правильно рассчитать её, не включают в площадь барную зону.

Напомним, 8 июля Заксобрание Петербурга приняло решение о внесении изменений в статью закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе. Депутаты запретили продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 квадратных метров. Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

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