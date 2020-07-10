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Депутата парламента Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей

В ближайшее время Белхороеву предъявят обвинения.

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Якуб Белхороев. Фото © ideputat.er.ru

Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев задержан сотрудниками СК РФ, ФСБ и МВД России по подозрению в хищении свыше 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как считает следствие, Белхороев присвоил и растратил денежные средства регионального отделения Фонда социального страхования, управляющим которого он ранее являлся. По версии сотрудников СКР, подозреваемый по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и приближённых.

В ближайшее время с участием Белхороева будут проведены следственные действия и ему будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере, — уточнили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении депутата под стражу.

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