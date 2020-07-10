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Хоккеист "Южного Урала" Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

Спортсмен почувствовал недомогание во время сборов.

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Фото © Instagram / pavelkrutii

Нападающий орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Причина смерти выясняется, сообщили на сайте клуба.

Спортсмен почувствовал недомогание во время предсезонных сборов, которые начались накануне.

Утром он вместе с остальными игроками вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи, — отметили в заявлении.

Юношу повезли в больницу, в пути он впал в кому. По прибытии в медучреждение его сразу доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось. Причина смерти пока не известна, предварительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Накануне стало известно, что из жизни ушёл экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков.

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