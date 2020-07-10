В Москве мошенники украли 17 айфонов, положив в коробки сахар

В Москве неизвестные вскрыли коробки со смартфонами фирмы Apple, похитили 17 айфонов, а вместо них запаковали сахар. Как стало известно Лайфу, ущерб от действий мошенников составил порядка 700 тысяч рублей, розыском злоумышленников занимаются правоохранители.

Заявление о пропаже телефонов подала одна из курьерских служб. Она приняла заказ на доставку айфонов, товар был проверен и запечатан в фирменные коробки по правилам компании. Их развезли в постаматы — пункты выдачи, где покупатели могут забрать заказы самостоятельно и без очереди.

Фото © LIFE

О краже айфонов стало известно, когда из одной из коробок стал сыпаться сахар. Выяснилось, что заказы были аккуратно вскрыты, а потом снова запакованы по правилам. В упаковках был сахар по весу гаджетов.

Фото © LIFE