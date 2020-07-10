Поклонники Наташи Королёвой заподозрили певицу в беременности

Видео © TikTok / koroleva__star
Певица Наташа Королёва взбудоражила поклонников, выложив видео, на котором она танцует в купальнике и голубой жилетке. Темой для обсуждения у фанатов стал округлившийся живот звезды, сообщает издание "Дни.ру".
Несколько дней назад знаменитость решила принять участие в конкурсе продюсера Потапа, разместив ролик с танцем под песню группы MOZGI. Украинский артист заметил видео Королёвой и разместил его в своём инстаграме, написав, что певица "получает приз от "киевского мальчишки" за стиль покруче".
Некоторые фанаты начали поздравлять Королёву с победой, а другие обратили внимание на живот артистки.
У Королёвой интересное положение??? Или мне показалось?
veronika.voronina.902
Королёва не беременная?
yuriy_vdovtsov
Сама певица никак не прокомментировала подозрения фанатов. Некоторые поклонники, однако, предположили, что звезда просто плотно поела.
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