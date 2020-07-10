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Деми Мур показала, в каких условиях ей приходится работать из дома, но фанатов смутила одна деталь

Актриса, известная по своей роли в фильме "Приведение" 1990 года, показала, как она трудится в условиях самоизоляции. Теперь поклонники недоумевают, как же устроен её рабочий процесс, и всё из-за одной детали на заднем плане.

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Фото © Twitter / justdemi

Недавно Деми в своём твиттер-аккаунте поделилась фотографиями, как работает над своим подкастом Dirty Diana ("Распутная Диана"). И хоть актриса хотела обратить внимание фанатов на странную конструкцию из штативов, проводов и микрофонов, поклонникам теперь совсем не до этого.

За кулисами записи #DirtyDiana

Деми Мур

Фото © Twitter / justdemi

Поначалу кто-то пытался рассмотреть уходовую косметику актрисы, чтобы понять, как ей удаётся держать себя в такой шикарной форме в 57 лет. Но, конечно, больше всего пользователей теперь интересует вопрос, почему же звезда работает в ванной.

Начинаю небольшое обсуждение ради одной единственной цели: выяснить, зачем Деми Мур ковёр и диван в ванной комнате

sassyblackdiva

Думаю, Деми работает тут из-за освещения / акустики / уединённости или всего сразу. Но если этот диван появился тут ещё до пандемии, то, о боже, я понятия не имею, что у неё на уме

saramcgillivray

Так как кушетка стоит перед раковиной / туалетным столиком, можно подумать, что ей нужно хорошее освещение для созвонов в Zoom, но это не объясняет ковёр и то, зачем она завела этот диван, статую Жанны д’Арк и эту стену в стиле кирпичной виллы

squarebreath

Фото © Twitter / justdemi

Затем пользователи плавно перешли на обсуждение странного интерьера ванной. Под раздачу попало, кажется, всё. Вплоть до крошечной обезьянки, застрявшей между облицовочных камней и ковра, постеленного рядом с унитазом, — это, уверяет fungswaymusic, жутко негигиенично. А кто-то и вовсе не мог поверить, что ванная действительно принадлежит звезде.

Хм. "Каждый раз, когда вы спускаете воду в унитазе, разбрызгивающаяся вода распыляет микроскопические частицы фекалий по всей ванной комнате, включая зубную щётку..."

Отказываюсь верить, что это на самом деле её ванная

nicolettemason

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