Деми Мур показала, в каких условиях ей приходится работать из дома, но фанатов смутила одна деталь

Недавно Деми в своём твиттер-аккаунте поделилась фотографиями, как работает над своим подкастом Dirty Diana ("Распутная Диана"). И хоть актриса хотела обратить внимание фанатов на странную конструкцию из штативов, проводов и микрофонов, поклонникам теперь совсем не до этого.

За кулисами записи #DirtyDiana Деми Мур

Фото © Twitter / justdemi

Поначалу кто-то пытался рассмотреть уходовую косметику актрисы, чтобы понять, как ей удаётся держать себя в такой шикарной форме в 57 лет. Но, конечно, больше всего пользователей теперь интересует вопрос, почему же звезда работает в ванной.

Начинаю небольшое обсуждение ради одной единственной цели: выяснить, зачем Деми Мур ковёр и диван в ванной комнате sassyblackdiva

Думаю, Деми работает тут из-за освещения / акустики / уединённости или всего сразу. Но если этот диван появился тут ещё до пандемии, то, о боже, я понятия не имею, что у неё на уме saramcgillivray

Так как кушетка стоит перед раковиной / туалетным столиком, можно подумать, что ей нужно хорошее освещение для созвонов в Zoom, но это не объясняет ковёр и то, зачем она завела этот диван, статую Жанны д’Арк и эту стену в стиле кирпичной виллы squarebreath

Фото © Twitter / justdemi

Затем пользователи плавно перешли на обсуждение странного интерьера ванной. Под раздачу попало, кажется, всё. Вплоть до крошечной обезьянки, застрявшей между облицовочных камней и ковра, постеленного рядом с унитазом, — это, уверяет fungswaymusic, жутко негигиенично. А кто-то и вовсе не мог поверить, что ванная действительно принадлежит звезде.

Хм. "Каждый раз, когда вы спускаете воду в унитазе, разбрызгивающаяся вода распыляет микроскопические частицы фекалий по всей ванной комнате, включая зубную щётку..."