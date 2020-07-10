"Самый лучший муж и самый лучший друг!" Ивлеева опубликовала фото с годовщины свадьбы с Элджеем

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась снимками, сделанными на торжестве по случаю годовщины свадьбы с хип-хоп-исполнителем Элджеем. В посте в "Инстаграме" девушка отметила, что редко сообщает подробности своей личной жизни.

Ивлеева рассказала, что на мероприятии присутствовали близкие друзья. За памятный день она поблагодарила всех, кто приехал на праздник.

Фото © Instagram / _agentgirl_

— Бабоньки, помните, счастливая семейная жизнь — это когда вы не болтаете о ней на каждом углу, — написала телеведущая.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Ивлеева отметила, что "любит до неба" подписчиков, поздравивших её с годовщиной.

Фото © Instagram / _agentgirl_

— Ты самый лучший муж и самый лучший друг! Навсегда, — написала блогер, отметив аккаунт своего супруга.