"Самый лучший муж и самый лучший друг!" Ивлеева опубликовала фото с годовщины свадьбы с Элджеем

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась снимками, сделанными на торжестве по случаю годовщины свадьбы с хип-хоп-исполнителем Элджеем. В посте в "Инстаграме" девушка отметила, что редко сообщает подробности своей личной жизни.
Ивлеева рассказала, что на мероприятии присутствовали близкие друзья. За памятный день она поблагодарила всех, кто приехал на праздник.
— Бабоньки, помните, счастливая семейная жизнь — это когда вы не болтаете о ней на каждом углу, — написала телеведущая.
Ивлеева отметила, что "любит до неба" подписчиков, поздравивших её с годовщиной.
— Ты самый лучший муж и самый лучший друг! Навсегда, — написала блогер, отметив аккаунт своего супруга.
За пальбу из автомата на праздновании годовщины свадьбы Ивлееву раскритиковали хейтеры. Телеведущая не стала терпеть критику, обматерив завистников. Блогер призвала "нормальных ребят" не слушать окружающих.