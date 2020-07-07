Ивлеева устроила пальбу из автомата, чтобы отметить годовщину свадьбы с Элджеем — видео

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева недавно опубликовала "милый" пост по поводу их с Элджеем первой годовщины в качестве супругов. Вот только иллюстрацию девушка подобрала весьма своеобразную. На праздничном видео девушка стоит в элегантном шёлковом платье, а в руках — автомат Калашникова, которым она на удивление умело орудует. Всё это время муж стоит рядом, защищая уши от громких звуков выстрелов.
Это любовь! Да, @sayonaraboy 💍❤️
Настя Ивлеева
Видео © Instagram / _agentgirl_
Конечно, публикация произвела большой резонанс среди подписчиков девушки. Пока кто-то поздравлял пару с их годовщиной и восхищался способностью Ивлеевой "контролить калаш", другие резонно задумались, а не перебор ли это? Видимо, влияние мужа-рэпера даёт о себе знать — остаётся лишь подождать, когда блогерша выпустит клип с джакузи и полуголыми девушками на подтанцовке.
[Ничего себе], как Ивлеева калаш контролит, у калаша отдача большая
jas1kk
С годовщиной 😍Лучшие❤️
versacepatron
Как это [ничтожно] выглядит, мне аж стыдно-стыдно стало. Оружие — не круто
skrova_
Фото © Instagram / _agentgirl_
И хоть выходка Ивлеевой в цивилизованном мире едва ли считается чем-то приемлемым, девушка вполне соответствует своему супругу. Рэпер часто публикует в своих соцсетях сомнительный контент. Парень не против похвастаться не только дорогими тачками, но и многотысячными штрафами, которые он на них получает.
WOW-stars
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