Ивлеева устроила пальбу из автомата, чтобы отметить годовщину свадьбы с Элджеем — видео

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева недавно опубликовала "милый" пост по поводу их с Элджеем первой годовщины в качестве супругов. Вот только иллюстрацию девушка подобрала весьма своеобразную. На праздничном видео девушка стоит в элегантном шёлковом платье, а в руках — автомат Калашникова, которым она на удивление умело орудует. Всё это время муж стоит рядом, защищая уши от громких звуков выстрелов.

Это любовь! Да, @sayonaraboy 💍❤️ Настя Ивлеева

Видео © Instagram / _agentgirl_

Конечно, публикация произвела большой резонанс среди подписчиков девушки. Пока кто-то поздравлял пару с их годовщиной и восхищался способностью Ивлеевой "контролить калаш", другие резонно задумались, а не перебор ли это? Видимо, влияние мужа-рэпера даёт о себе знать — остаётся лишь подождать, когда блогерша выпустит клип с джакузи и полуголыми девушками на подтанцовке.

[Ничего себе], как Ивлеева калаш контролит, у калаша отдача большая jas1kk

С годовщиной 😍Лучшие❤️ versacepatron

Как это [ничтожно] выглядит, мне аж стыдно-стыдно стало. Оружие — не круто skrova_

Фото © Instagram / _agentgirl_