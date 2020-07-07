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"Живой Кен" потратил 2,7 млн на новую операцию, которая сделала из него ещё большего фрика

Родриго всегда хотел бёдра как у Дженнифер Лопес или Ким Кардашьян, и теперь его мечта сбылась.

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Фото © Instagram / rodrigoalvesuk

36-летняя Родриго Алвес из Лондона, Великобритания, решила добавить к своему послужному списку пластических операций и процедур ещё одну. В этот раз объектом трансформации стали ягодицы, которые трансгендерная женщина захотела увеличить. Ради такого знаменитость даже отправилась на свою родину — в Бразилию. Для операции потребовалось 30 тыс. фунтов (около 2,7 млн рублей) и девять литров филлеров, пишет Daily Mail.

Фото до и после. Фото © Instagram / rodrigoalvesuk

Родриго, который теперь предпочитает, чтобы его звали Родди, за свою жизнь потратила больше 45 млн рублей на различные операции, среди которых были и 11 ринопластик, липосакция, вкалывание филлеров в руки, пресс и так далее. Но самое серьёзное вмешательство Родди ещё предстоит — она планирует операцию по смене пола и феминизации голоса, которые были отложены из-за пандемии.

Фото до и после. Фото © Instagram / rodrigoalvesuk

Родди признаётся, что теперь она наконец-то становится похожа на собственный идеал. Правда, на пути к его достижению женщине пришлось вытерпеть паралич рук, который чуть не закончился ампутацией. Ринопластики тоже не прошли даром — после шестой Родди не могла дышать и нос начал проваливаться. Пришлось экстренно обращаться к врачу из-за угрозы гангрены.

Фото © Instagram / rodrigoalvesuk

Моя жизнь сильно изменилась, я уже не тот же человек, что год назад. Мои разум, тело и душа на сто процентов женские

Родди Алвес

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