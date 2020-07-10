Нарышкин — о деле Сафронова: Задержание никак не связано с профессиональной деятельностью

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не имеет отношения к его профессиональной деятельности.

— Задержание… ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта, — сказал он журналистам, отметив, что высоко оценивает профессионализм сотрудников российской контрразведки.

Нарышкин также подчеркнул, что "никому не советует" оказывать давление на следствие или суд.

Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.