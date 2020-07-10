Украинская модель с 13-м размером груди стала рекордсменкой благодаря своему бюсту

Украинская модель с тринадцатым размером бюста Мила Кузнецова установила рекорд. Девушка стала обладательницей звания "Самая большая натуральная грудь Украины". Достижением она поделилась в соцсети Instagram.
Поклонники поздравили Кузнецову, отметив, что этот рекорд ещё долго не побьют.
Ранее Лайф рассказывал, что Мила Кузнецова решила стать боксёром, а карьеру посвятит братьям Кличко.
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