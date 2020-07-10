Украинская модель с 13-м размером груди стала рекордсменкой благодаря своему бюсту

Украинская модель с тринадцатым размером бюста Мила Кузнецова установила рекорд. Девушка стала обладательницей звания "Самая большая натуральная грудь Украины". Достижением она поделилась в соцсети Instagram .

Поклонники поздравили Кузнецову, отметив, что этот рекорд ещё долго не побьют.