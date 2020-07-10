Фанатка Кардашьян тратит по 6 часов в день, чтобы быть похожей на кумира, и результат того стоит

Победительница конкурса красоты "Мисс Калифорния" Дженнифер Уорд называет себя "бьюти-инфлюенсером", певицей и звездой реалити-шоу. Но большую часть её времени отнимают процедуры, которые делают её похожей на кумира — светскую львицу Ким Кардашьян, передаёт Daily Star.

Фото © Instagram / jennifer.janelle

На то, чтобы стать двойником Ким, модель тратит по шесть часов в день. Она до изнеможения тренируется в спортзале, носит пояс для коррекции фигуры, делает сложный макияж и тщательно подбирает одежду. Без инъекций ботокса тоже не обходится. Более того, по словам Дженнифер, если для достижения цели ей потребуется помощь пластического хирурга, она, не раздумывая, ляжет под нож.

Фото © Instagram / jennifer.janelle

Дженнифер стала фанаткой Ким ещё в 2007 году и с тех пор пытается во всём быть похожей на неё.

Я каждый день слежу за Ким в "Инстаграме", чтобы держать руку на пульсе и приводить свою внешность в соответствие с её образом. Её стиль меняется очень быстро, она задаёт тон. Поэтому за ней непросто угнаться, и это можно назвать полноценной работой Дженнифер Уорд

Фото © Instagram / jennifer.janelle

Труды Дженнифер не прошли даром. В 2018 году Ким заметила её фото, на котором она один в один повторяет образ звезды, и выложила в своём твиттере с эмодзи в виде сердца и коротким комментарием: "Боже мой". Именно после этого к Дженнифер пришла настоящая слава: в "Инстаграме" на неё подписано без малого 100 тысяч человек.

Фото © Instagram / jennifer.janelle