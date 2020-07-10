Фанатка Кардашьян тратит по 6 часов в день, чтобы быть похожей на кумира, и результат того стоит

Победительница конкурса красоты "Мисс Калифорния" Дженнифер Уорд называет себя "бьюти-инфлюенсером", певицей и звездой реалити-шоу. Но большую часть её времени отнимают процедуры, которые делают её похожей на кумира — светскую львицу Ким Кардашьян, передаёт Daily Star.
На то, чтобы стать двойником Ким, модель тратит по шесть часов в день. Она до изнеможения тренируется в спортзале, носит пояс для коррекции фигуры, делает сложный макияж и тщательно подбирает одежду. Без инъекций ботокса тоже не обходится. Более того, по словам Дженнифер, если для достижения цели ей потребуется помощь пластического хирурга, она, не раздумывая, ляжет под нож.
Дженнифер стала фанаткой Ким ещё в 2007 году и с тех пор пытается во всём быть похожей на неё.
Я каждый день слежу за Ким в "Инстаграме", чтобы держать руку на пульсе и приводить свою внешность в соответствие с её образом. Её стиль меняется очень быстро, она задаёт тон. Поэтому за ней непросто угнаться, и это можно назвать полноценной работой
Дженнифер Уорд
Труды Дженнифер не прошли даром. В 2018 году Ким заметила её фото, на котором она один в один повторяет образ звезды, и выложила в своём твиттере с эмодзи в виде сердца и коротким комментарием: "Боже мой". Именно после этого к Дженнифер пришла настоящая слава: в "Инстаграме" на неё подписано без малого 100 тысяч человек.
Дженнифер принимает комплименты не только в соцсетях. Нередко прохожие на улице обращают внимание на её яркую внешность, не веря, что она не связана родственными узами с семьёй Кардашьян. Кто-то просит сделать с ними селфи, а некоторые даже предлагают принять участие в различных мероприятиях в качестве двойника Ким. Модель признаётся, что ещё ни разу не соглашалась на это, но однажды хотела бы попробовать.