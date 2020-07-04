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Модель выложила фото с красивым видом, но внимание подписчиков привлекло совсем другое

Ирина Иванова знает, как собрать много лайков, и дело вовсе не в месте съёмки.

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Фото © Instagram / playmateiryna

Модель журнала Playboy Ирина Иванова ведёт страницу в "Инстаграме" с 6,2 млн подписчиков, куда она без стеснения выкладывает свои самые горячие снимки. Её посты неизменно собирают десятки тысяч лайков. Так произошло и на этот раз: девушка опубликовала фото с отдыха, которое оценили более 80 тысяч человек, сообщает Daily Star. "Хороший вид?" — интересуется Ирина у своих поклонников.

Фото © Instagram / playmateiryna

33-летняя модель позирует на летней террасе, опустив верхнюю часть купальника. Свою самую знаменитую часть тела уроженка России прикрывает руками. На заднем фоне — побережье с отдыхающими на пляже людьми, но, судя по комментариям, подписчики оценили не только место съёмки.

Прекрасный вид... Если бы ещё убрать руки

Paulrb888

Нет, это великолепный вид!

Goodguyvoodoo

Аппетитно!

Yogesh21_7

Я могу прикрыть их за тебя

Rich.vargo.75

Фото © Instagram / playmateiryna

Среди поклонников Ирины нашёлся и настоящий поэт, который настолько впечатлился её постом, что прокомментировал его цитатой из литературного произведения.

Она была свободна в своей дикости. Она была странницей, каплей воды. Она не принадлежала ни одному человеку и ни одному городу

Alex.g.leon

Фото © Instagram / playmateiryna

Девушка не в первый раз эпатирует публику. Ранее она уже выкладывала в "Инстаграме" откровенные снимки, которые не вызывали у её фанатов ничего, кроме восторгов. Внешние данные Ирины ценят и профессионалы: она не раз появлялась на страницах журнала Playboy и в музыкальных видео, например, в клипе на композицию I Am The One исполнителя DJ Khaled.

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