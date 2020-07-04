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Дом продают почти за 60 млн, но, судя по фото, жить на этой свалке не захотят даже бесплатно

Эта халупа в Нью-Йорке больше напоминает локации из фильмов ужасов. Ремонт там не делали уже давно, и, будем честны, неудивительно, что хозяева хотят избавиться от этого кошмара. Теперь каждый, у кого наберётся 828 888 долларов (58 млн рублей), может его приобрести. Вопрос — зачем?

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Фото © realtor.com

Участок с домом расположен в приличном районе Нью-Йорка, США. Дом выставили на продажу пару месяцев назад, вот только потенциальных покупателей нет и в помине. Соседи возмущены, ведь здание совсем не соответствует их высоким стандартам. И это они ещё не видели, как оно выглядит внутри.

Я не знаю, что случилось в этом доме, почему они оставили в таком состоянии или почему власти ничего с ним не делают. Но уверена, из-за цены купить его никто не захочет

Соседка, пожелавшая остаться анонимной

Фото © realtor.com

Судя по записям, компания DCG Realty LLC купила дом в 2005 году за 675 000 долларов США у некоего Майкла Робинсона, который скончался в 2007 году. С тех пор в здании никто не жил и, соответственно, за ним не ухаживал. Но, несмотря на ужасное состояние, риелторы не теряют надежды продать его подороже. Как минимум в районе есть пара высококлассных школ, а сам участок на 20 процентов больше, чем большинство по соседству.

Фото © realtor.com

В описании на сайте недвижимость презентуют как "непригодную для жизни". Однако отмечают, что, если всё полностью отремонтировать (ну, или снести здание и построить новое), у владельца будет шикарный дом для семьи. Причём стоимость обещают если не выше, то точно на уровне рыночной.

Фото © realtor.com

Однако сосед поделился, что никаких шансов отремонтировать дом у будущих владельцев нет. Дом действительно в ужасном состоянии. Единственное, что остаётся, — снести его и построить новый. Впрочем, вполне возможно, что и на такое предложение покупатель найдётся, ведь район, по словам жильцов, настоящее чудо, пишет New York Post.

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