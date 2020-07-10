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Храм Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью

Соответствующее решение принял Госсовет Турции.

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Фото © Wikipedia

Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что теперь собор может использоваться как мечеть.

Напомним, в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.

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