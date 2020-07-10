Храм Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью

Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Об этом сообщает CNN Turk .

Напомним, в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.