Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

Нидерланды приняли решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением Boeing MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД государства.
— Подавая это межгосударственное ходатайство, правительство делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ходатайство приобщат к индивидуальным искам родственников жертв крушения к России.
Напомним, Boeing 777-200, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В марте 2020 года начались судебные слушания по данному делу.