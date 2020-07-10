Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

Нидерланды приняли решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением Boeing MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД государства.

— Подавая это межгосударственное ходатайство, правительство делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство приобщат к индивидуальным искам родственников жертв крушения к России.