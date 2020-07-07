Экс-чиновник украл деньги на лечение больного раком ребёнка. Мальчик умер, не дождавшись помощи

В Северной Осетии мошенник украл 500 тысяч рублей, которые были собраны на лечение больного раком крови Али Б., 9-летний ребёнок не дождался помощи и скончался. Об этом мать мальчика рассказала в интервью "Комсомольской правде".

— Али, самый сильный и смелый мальчик! Он всегда верил и утверждал, что победит, что сможет! Но сегодня в 2:00 ночи нашего Тигрёнка — Али не стало. Он отправился в лучший мир! Он ждал семь месяцев. Мы не успели, но он поможет успеть другим деткам, — написали родители в официальной группе по сбору средств в "Инстаграме".

У родных почти не осталось времени на сбор средств на лечение. Год назад у мальчика случился рецидив с метастазами, и помочь ему могли в США. Стоимость терапии оценили в 54 миллиона рублей. Собрать удалось лишь 7,5 миллиона. Матери Али Ларисе позвонил человек, который пообещал полностью покрыть недостающую сумму.

Женщина назвала номера карт, а после этого мужчина сказал, что перевод якобы завис, и попросил продиктовать ему код из СМС-сообщения. Доверчивая мама даже подумать не могла, что её пытается обмануть благотворитель. Но со счёта в один миг пропало 500 тысяч рублей.

Полицейским быстро удалось установить злоумышленника. Им оказался бывший чиновник, более того, экс-директор областного фонда детей-сирот. В момент совершения кражи он уже находился в тюрьме, а его сообщники обналичили средства в Оренбургской области. Теперь преступникам грозит до шести лет лишения свободы, расследование продолжается.

Правоохранители вернули деньги на счёт больного ребёнка, но, несмотря на оперативно проведённые мероприятия, спасти малыша не удалось. Собранной суммы всё равно не хватило на лечение. В ночь на 6 июня Али скончался, хотя до последнего боролся со страшным недугом. Средства, которые удалось собрать на его лечение, родители переведут в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.