Прошёл через всю войну. Лайфу рассказали о жестоко убитом в Башкирии 100-летнем ветеране

Убитый неизвестными 100-летний ветеран Иван Несмеянов жил один, но его часто навещали дети и соседи. Об этом Лайфу рассказал глава села Леуза Кигинского района Башкирии Альберт Фатыхов.

— Он был очень образованным человеком, начитанным. В прошлом году отметили его 100-летний юбилей. Проживал он один, дети его постоянно навещали. Соседи у него очень дружные, они его не бросали, поэтому постоянно общались, — сообщил он, отметив, что за пожилым человеком также был закреплён социальный работник.

По словам Фатыхова, в ряды Красной армии Ивана Николаевича призвали в 1939 году, он служил на Дальнем Востоке, а потом в качестве санинструктора по распределению попал на Сахалин.

Через два года после окончания Великой Отечественной войны, в 1947 году, Иван Несмеянов женился на своей возлюбленной Марии Васильевне, у них родились две дочери — Надежда и Любовь. Глава села рассказал, что ветеран вместе с супругой трудились всю жизнь, некоторое время Иван Николаевич работал в Леузе ветеринарным врачом.

Фатыхов рассказал, что сейчас идут следственные действия, пока не понятно, когда состоится прощание с ветераном.