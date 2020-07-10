Убитого в Башкирии 100-летнего ветерана перед смертью связали и пытали

В Кигинском районе Башкирии тело 100-летного ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова обнаружила соседка, которая ухаживала за пожилым мужчиной. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ветерана нашли привязанным к стулу, с верёвками на руках и ногах. Голова мужчины была пробита ломом. Правоохранители предполагают, что Ивана Несмеянова пытали, прежде чем убить, чтобы узнать, где он хранит деньги.
Злоумышленники похитили у ветерана миллион рублей — личные накопления мужчины с пенсий.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряжённое с разбоем". Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению и их местоположение.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и регионального министра внутренних дел.
Напомним, о смерти 100-летнего ветерана накануне сообщила глава районной администрации.