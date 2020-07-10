Суд в Хабаровске арестовал двух депутатов по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца депутатов законодательной думы региона Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова за покушение на мошенничество, передаёт "Интерфакс".

Члены ЛДПР будут находиться под арестом до 8 сентября. По словам собеседника агентства, в рамках расследования дела также арестован представитель коммерческой структуры.

Ранее первый зампред краевой думы Сергей Зюбр сообщил, что Козлов и Кузнецов находятся в изоляторе временного содержания. Он назвал произошедшее "вопиющим случаем" подобного отношения к партии.