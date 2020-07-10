"Раз, два, три — поехали!" В Рузе открыли восстановленную после прорыва дамбы дорогу — видео

В подмосковной Рузе открыли участок дороги на Волоколамском шоссе, восстановленный после прорыва дамбы. Кадры с места опубликовал телеканал "360".

Запуском участка в эксплуатацию руководил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

— Ну раз готовы, на счёт три — поехали. Раз, два, три — поехали, сигналим! — скомандовал он.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко заметил, что размытый участок дороги восстановили буквально за сутки. Дорожники работали всю ночь. Пархоменко добавил, что местным властям предстоит немало потрудиться, чтобы округ "вернулся к нормальной жизни".