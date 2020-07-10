В Петербурге появится памятник Жанне д'Арк

В Адмиралтейском районе Петербурга появится памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Скульптуру планируют установить между 3-й и 4-й Красноармейскими улицами, недалеко от французской школы и католического собора Успения Пресвятой Девы Марии. Автор работы Борис Лежен отлил её ещё до начала эпидемии. Отмечается, что вопрос об установке памятника Жанны д'Арк в Санкт-Петербурге рассматривался несколько лет назад.
А ранее в Москве установили первый в мире памятник курьерам. Так российские компании поблагодарили сотрудников служб доставки, которые трудились в период ограничительных мер и самоизоляции. Арт-объект выполнен в виде силуэта как символа связи между внешним и внутренним миром домов и квартир покупателей.